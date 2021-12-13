В кино через подиум: 7 знаменитых актрис, которые покорили престижные конкурсы красоты

И многие участницы после триумфа делают ставку именно на него, используя открывшиеся перспективы для продвижения в мировом шоу-бизнесе.

Модель и актриса Харнааз Сандху , которая завоевала титут "Мисс Вселенная 2021", в который раз доказала, что для победы в конкурсах красоты девушки должны обладать не только эффектной внешностью, но и талантами.

Галь Гадот

"Чудо-женщина" всегда мечтала стать моделью. В 2004 году, когда ей было 18, она завоевала титул "Мисс Израиль", после чего отправилась представлять свою страну на "Мисс Вселенная". Международный конкурс она не выиграла, но предложения по работе посыпались одно другого заманчивее. И после съемок в первом фильме Галь поняла, что нашла свое призвание. А многочисленные режиссеры - музу.

Галь Гадот (фото: Getty Images)

Айшвария Рай

Индийская красавица Айшвария Рай была рождена для участия в конкурсах красоты, чем она и занималась с раннего возраста. В 1994 году она получила второе место на конкурсе "Мисс Индия", а после стала ни много ни мало "Мисс мира". Кажется, после этого Рай доказала себе, на что способна, и оставила титулы ради новой ступени - успешной кинокарьеры.

Айшвария Рай (фото: Getty Images)

Мишель Пфайффер

В отличие от коллег, Мишель сразу понимала, чего хочет от жизни. Конкурсы красоты - "Мисс Оранж Каунти-1978" (1-е место) и "Мисс Калифорния-1978" (6-е место) - она использовала как трамплин. Проявив себя как одна из самых ярких участниц, девушка тут же наняла агента и начала ходить по прослушиваниям. Вскоре она заполучила первую роль, а сегодня может похвастаться по-настоящему значимыми для себя наградами: премиями "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинациями на "Оскар" и "Эмми".

Мишель Пфайффер (фото: Getty Images)

Приянка Чопра

Еще одна знаменитая красавица родом из Индии в свое время заполучила титул "Мисс мира 2000". После этого девушка с головой ушла в кинокарьеру, как и мечтала изначально. К слову, Приянка с юности также всерьез задумывалась о карьере психолога или инженера.

Приянка Чопра (фото: Getty Images)

Холли Берри

Сегодня мы знаем Холли Берри, которая первая из темнокожих актрис получила "Оскар", по массе ярких киноролей. Но начинала красавица с конкурсов. Первая победа девушки - "Юная мисс Америка-1985", затем были "Мисс Огайо-1986" и "Вице-мисс США-1986". На конкурсе "Мисс мира" она также побывала, где заняла 6-е место.

Холли Берри (фото: Getty Images)

Шэрон Стоун

Блондинка с безупречной фигурой, Шэрон Стоун с юности начала активно покорять конкурсы красоты. "Мисс округ Кроуфорд" в 17 лет она осилила легко и отправилась на более престижный конкурс - "Мисс Пенсильвания". После победы Стоун заполучила массу модельных контрактов, а после - и значимых ролей.

Шэрон Стоун (фото: Getty Images)

Ева Лонгория

Звезда "Отчаянных домохозяек" всегда знала, что ее судьба - это кино. Но не попробовать себя на сцене конкурса красоты одна из самых очаровательных студенток Университет в Кингсвилле Texas A&M University-Kingsville не могла. В 1988 году она стала "Мисс Корпус-Кристи". А после этого со спокойной душой ушла в киноиндустрию.

Ева Лонгория (фото: Getty Images)