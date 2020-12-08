ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

Новина українською → Київ, Вторник 08 декабря 2020 11:43
Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes Евгений Клопотенко и Инна Поперешнюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

О личной жизни известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко ходят легенды. Одна из последних новостей, которую обсуждают подписчики звездного повара, - возможный роман Евгения с известным предпринимателем и меценатом с обложки Forbes Инной Поперешнюк.

Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

Евгений Клопотенко и Инна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

Что на самом деле объединяет Клопотенко и Поперешнюк? Об этом сам Евгений откровенно рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мы с Инной открыли ресторан. Если бы я был одним из подписчиков, то сказал бы: "100% они встречаются". Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито - помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже стали встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили", - признался кулинар.

Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

Инна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

При этом, говорит Евгений, его мама весьма обеспокоена тем, что сын до сих пор холостяк.

"Мама скидывает ссылки в ФБ на невесток", - рассказал Клопотенко и честно добавил, что несмотря на успехи в работе, в личной жизни ему пока не везет.

Евгений Клопотенко в программе "Зірковий шлях"

Напомним, недавно мы писали, что Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана.

Хотим также поделиться с вами необычным рецептом клубничного варенья от Клопотенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса звезды любовь
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Даша Харченко Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе