Клопотенко впервые прокомментировал роман с бизнесвумен с обложки Forbes

О личной жизни известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко ходят легенды. Одна из последних новостей, которую обсуждают подписчики звездного повара, - возможный роман Евгения с известным предпринимателем и меценатом с обложки Forbes Инной Поперешнюк.

Евгений Клопотенко и Инна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

Что на самом деле объединяет Клопотенко и Поперешнюк? Об этом сам Евгений откровенно рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мы с Инной открыли ресторан. Если бы я был одним из подписчиков, то сказал бы: "100% они встречаются". Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито - помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже стали встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили", - признался кулинар.

Инна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

При этом, говорит Евгений, его мама весьма обеспокоена тем, что сын до сих пор холостяк.

"Мама скидывает ссылки в ФБ на невесток", - рассказал Клопотенко и честно добавил, что несмотря на успехи в работе, в личной жизни ему пока не везет.

Евгений Клопотенко в программе "Зірковий шлях"

Напомним, недавно мы писали, что Евгений Клопотенко забыл, как делается сыр и сметана.

Хотим также поделиться с вами необычным рецептом клубничного варенья от Клопотенка.