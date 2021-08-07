Кокетливая Могилевская в шелковом платье-рубашке сделала заявление о себе: поддаюсь влиянию

Наталья Могилевская недавно отгуляла день рождения – звезде в этом году исполнилось 46 лет. Она устроила прогулку на яхте по Днепру и принимала подарки от друзей и коллег. К слову, певица выступает против эйджизма и вообще каких-либо стереотипов в обществе и четко озвучивает свою позицию. Как оказалась, она еще и верит в гороскопы, правда, делает это выборочно.

Как именно – об этом Наталья рассказала на личной странице в Instagram .

Звезда поделилась кокетливым эффектным снимком, на котором позирует в атласном платье в бельевом стиле глубокого синего оттенка. Бретелька сползла с плеча знаменитости, она игриво улыбается, опустив глаза. Красивый макияж в природных тонах, золотой браслет, щедро инкрустированный камнями, и аккуратно уложенные волосы довершают эффектный образ Натальи.

Певица призналась, что по знаку Зодиака она – Лев, обладает всеми "львиными" чертами, и к прогнозам астрологов относиться выборочно, и вот почему.

Наталья показала эффектный соблазнительный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Психологи настаивают, что гороскопы влияют на людей. Мы просто находим сходства и воплощаем их в жизнь своими руками. Это эффект Розенталя или эффект самосбывающихся пророчеств. Если о Львах говорят, что мы сильные и целеустремленные люди, то хочешь или нет - я поддаюсь влиянию этого описания. Верю, что определенные качества нам действительно заложены судьбой. Но все же в наших руках их изменить, если они мешают жить", - считает звезда.

"В гороскопах обращаю внимание на положительные пророчества, и игнорирую то, что мне не нравится. Если по гороскопу мне сегодня обещают интересную встречу - верю, неприятную новость - делаю вид, что не заметила", - рассказала о собственном методе прочтения прогнозов астрологов звезда.