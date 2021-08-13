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Кокетливая Настя Каменских в мини ослепила яркой красотой: "ноги от ушей"

Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских релаксирует в Хорватии – певица освоила новое туристическое направление вместе с мужем Потапом, мамой Лидией Петровной, лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук и свекровью Людмилой Анатольевной. Она признавалась, что просто мечтала провести время с любимым и отвлечься от рабочих вопросов, а просто насладиться беззаботным времяпровождением. Конечно же, отпуск для Насти – прекрасный повод выгулять наряды, которых у нее немало!

Например, на новых кадрах в Instagram звезда позирует в кокетливом мини.

Настя для прогулки по городу предпочла платье-мини молочного цвета на тонких бретельках. Она подчеркнула талию многослойным поясом с цепями, подобрала сумоку в тон наряду и довершила летний лук босоножками с трендовым скошенным квадратным носком.

Настя веселиться, улыбается и с удовольствием позирует на камеру, демонстрируя не только отличное настроение, но и загорелые длинные ножки. Она распустила вьющиеся локоны и сделала естественный макияж, подчеркнувший бронзовый оттенок кожи.

Настя Каменских показала счастливые кадры из Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

"Друзья мои! Отпуск и наполнение подходит к завершению", - заявила звезда. Она также рассекретила плотный гастрольный график, ведь конец лета обещает быть жарким и плодотворным для певицы.

Поклонникам очень понравились яркие атмосферные фото их любимицы.

  • Очень красивая
  • Ноги от ушей
  • Шикарные ноги, Анастасия красотка
  • Бомба
  • Лапуля такая
  • Очаровательная красотка
  • NK, вы прекрасна как никогда
  • Вау, какие кадры
  • Шикарная
  • Нереальная

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась личным опытом похудения и рассказала, как найти разумный баланс и при этом быть счастливой в любом весе.

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Настя Каменских