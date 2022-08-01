ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Коли я": слушайте новое творение SHADU и MEYER

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 17:30
"Коли я": слушайте новое творение SHADU и MEYER SHADU и MEYER (фото: пресс-служба артистки)
Автор: Lite

Украинский исполнитель и саунд-продюсер MEYER создал обновленную версию песни "Коли я" певицы SHADU. Именно эта песня стала переломной в карьере артистки, ведь песня откликнулась в сердцах меломанов.

За первую неделю премьеры трек стал популярным во многих странах, в частности в Грузии.

"Мне очень понравился припев песни SHADU, когда я работал над оригиналом, и я сразу поймал идею в голове, как это сделать, поэтому я решил, не теряя времени, написать ремикс", - рассказывает MEYER.

По словам автора ремикса, музыка - это та движущая сила, которая добавляет положительных эмоций каждому.

"Музыка несет свет людям, дарит эмоции и желание танцевать, а ритм и танцы - это жизнь, а жизнь - это победа Украины над оккупантами. Верим в победу, вдохновляясь песнями украинских артистов!" - резюмировал саундпродюсер.

Ранее мы писали, что украинская певица ехала на митинг, но застряла на границе.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
STYLER
Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе
Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе