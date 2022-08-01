"Коли я": слухайте нове творіння SHADU і MEYER
Український виконавець та саунд-продюсер MEYER створив оновлену версію пісні "Коли я" співачки SHADU. Саме ця пісня стала переломною в кар’єрі артистки, адже пісня відгукнулась у серцях меломанів.
За перший тиждень прем’єри трек став популярним у багатьох країнах, зокрема у Грузії.
"Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і я відразу зловив ідею в голові, як це зробити, тому я вирішив, не гаючи часу, написати ремікс", - розповідає MEYER.
За словами автора реміксу, музика - це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.
"Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці - це життя, а життя - це перемога України над окупантами. Віримо у перемогу, надихаючись піснями українських артистів!" - резюмував саундпродюсер.
Раніше ми писали, що українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні.