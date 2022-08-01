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"Коли я": слухайте нове творіння SHADU і MEYER

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Понеділок 01 серпня 2022 17:30
"Коли я": слухайте нове творіння SHADU і MEYER SHADU і MEYER (фото: прес-служба артистки)
Автор: Lite

Український виконавець та саунд-продюсер MEYER створив оновлену версію пісні "Коли я" співачки SHADU. Саме ця пісня стала переломною в кар’єрі артистки, адже пісня відгукнулась у серцях меломанів.

За перший тиждень прем’єри трек став популярним у багатьох країнах, зокрема у Грузії.

"Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і я відразу зловив ідею в голові, як це зробити, тому я вирішив, не гаючи часу, написати ремікс", - розповідає MEYER.

За словами автора реміксу, музика - це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.

"Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці - це життя, а життя - це перемога України над окупантами. Віримо у перемогу, надихаючись піснями українських артистів!" - резюмував саундпродюсер.

Раніше ми писали, що українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні.

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