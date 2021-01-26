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Конфетка: загорелая Леся Никитюк позирует в одном бикини и шляпке на Мальдивах

Новина українською → Мальдивы, Вторник 26 января 2021 14:59
Конфетка: загорелая Леся Никитюк позирует в одном бикини и шляпке на Мальдивах Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк отправилась отдыхать на Мальдивы: со сказочно красивого места теперь летят яркие снимки прямо в ленту поклонникам Леси.

Недавно она покорила сеть своим селфи с тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана. Фанаты назвали ее своей русалочкой.

Теперь Леся позирует в стильном бикини и шляпке - на фоне лазурной воды отлично видно уже наметившийся загар Леси.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление! Пахать, полететь на Мальдивы - и потом год сидеть на "Мивине" - тупость... P.s.Что же делать?", - задала риторический вопрос куда-то в космос ведущая.

Конфетка: загорелая Леся Никитюк позирует в одном бикини и шляпке на Мальдивах

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Фанаты стали рассуждать под этим фото, кто может себе позволить такой отдых, а еще похвалили Лесину превосходную фигуру:

  • Красотка
  • Заради Мальдів згодна і на "Мівіну"... та, боюся, за рік не напахаю
  • Що, там навiть краще, нiж Кiрiловка?
  • Цукерочка!
  • Куда вы прятали такие ноги?!

Напомним, Леся обожает вдохновлять поклонников своими стильными нарядами. В одном из последних постов ведущая позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

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