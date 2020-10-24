Был контакт с потенциально больным: Ребрик сдала тест на COVID-19 и обнародовала результат

Ведущая испугалась за свое здоровье и самочувствие родных

Лилия Ребрик даже во время весеннего локдауна регулярно выходила в эфир программы "Ранок з Україною" и заряжала поклонников отптимизмом и позитивом с экрана ТВ. Съемочная группа и сама теледива придерживались всех мер безопасности и сантиарных норм, но эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, а колличество больных коронавирусной инфекцией с каждым днем растет. Так, Лилия призналась в Instagram, что ей пришлось пройти тестирование на COVID-19, ведь у ее соведущего Анатолия Анатолича были подозрения на коронавирусную инфекцию.

Ведущая отметила, что день провела в изоляции и не виделась с родными. И вот, наконец, получив отрицательный результат, вся "дикая семейка" объединилась. Лилия показала счастливое фото с мужем Андреем Диким и дочками Полиной и Дианой.

"Я пошла на ПЦР-тестирования, так как имела контакт с на тот момент вероятно больным Толичем (Панику отставить! К счастью, он абсолютно здоров!) Мои "впечатления": процедура не из приятных и к тому же ... не из дешевых. Ну и хоть чувствую себя абсолютно нормально, но, зная о многих случаях бессимптомного течения болезни, все же немного нервничала", - поделилась своими переживаниями ведущая.

Лилия Ребрик провела день на самоизоляции и соскучилась по семье (www.instagram.com/liliia.rebrik)

"Но есть и плюс в этой ситуации! Это - неожиданный выходной, который на меня как с неба свалился в виде "самоизоляции"! Наконец, выспалась, словом. Вот и не верь теперь, что вселенная тебя слышит! В результате тест - отрицательный и сегодня возвращаюсь к работе", - сообщила счастливая Лилия.

Через время Лилия опубликовала селфи из гримерки, на котором хитро и кокетливо улыбается.

Лилия после отрицательного теста вернулась к работе (www.instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик взбудоражила сеть романтикой с любимым мужчиной – мужем Андреем Диким.