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Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 15:23
Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Анастасия Приходько растит троих детей. Самой старшей, дочери Нане уже 11 лет. Артистка показала новые фото с девочкой, а также свой архивный снимок, на котором она в том же возрасте, и предложила поклонникам сравнить их внешность.

Соответствующие фото звезда обнародовала на своей странице в Instagram.

На первом кадре запечатлена Анастасия в возрасте 11 лет. Она позировала в розовой кофточке и с улыбкой на лице. На втором же фото - Приходько вместе стремя детьми, при этом 11-летняя Нана тоже одета в розовое.

Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерьюКопия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью

Также артистка показала еще несколько кадров с дочкой.

Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерьюКопия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью

Анастасия Приходько показала дочь - свою копию (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно. Мне и Нане по 11 лет", - написала певица под постом.

На кадрах легко можно заметить поразительное сходство между звездной мамой и дочкой, что и поспешили отметить подписчики Анастасии в комментариях. Хотя нашлись и такие, которые особого сходства не увидели.

  • Вы с Наной одно лицо
  • Копія мама
  • Дуже схожі
  • Очень похожа на вас
  • Очі і ніс копія
  • Доча на маму похожа
  • Вы одно лицо, круто
  • Мамина доця
  • Не, с дочей не похожи, вот сынок - копия просто твоя
  • И лица похожи
  • Я б подумав, що то одна й та сама дівчинка...
  • Як дві каплі
  • Нана очень похожа на вас в детстве. Прям одно лицо
  • Да, похожи, две кровинки. Прекрасные, наполненные теплом, уютом и любовью фото. Очень живые, естественные, настраивают на нужный семейный, уютный лад
  • Как по мне не очень похожи. Вот с сыном похожи 1:1

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала о серьезной болезни 6-месячного сына Луки.

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Анастасия Приходько
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