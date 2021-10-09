Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью
Известная украинская певица Анастасия Приходько растит троих детей. Самой старшей, дочери Нане уже 11 лет. Артистка показала новые фото с девочкой, а также свой архивный снимок, на котором она в том же возрасте, и предложила поклонникам сравнить их внешность.
Соответствующие фото звезда обнародовала на своей странице в Instagram.
На первом кадре запечатлена Анастасия в возрасте 11 лет. Она позировала в розовой кофточке и с улыбкой на лице. На втором же фото - Приходько вместе стремя детьми, при этом 11-летняя Нана тоже одета в розовое.
Также артистка показала еще несколько кадров с дочкой.
Анастасия Приходько показала дочь - свою копию (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно. Мне и Нане по 11 лет", - написала певица под постом.
На кадрах легко можно заметить поразительное сходство между звездной мамой и дочкой, что и поспешили отметить подписчики Анастасии в комментариях. Хотя нашлись и такие, которые особого сходства не увидели.
- Вы с Наной одно лицо
- Копія мама
- Дуже схожі
- Очень похожа на вас
- Очі і ніс копія
- Доча на маму похожа
- Вы одно лицо, круто
- Мамина доця
- Не, с дочей не похожи, вот сынок - копия просто твоя
- И лица похожи
- Я б подумав, що то одна й та сама дівчинка...
- Як дві каплі
- Нана очень похожа на вас в детстве. Прям одно лицо
- Да, похожи, две кровинки. Прекрасные, наполненные теплом, уютом и любовью фото. Очень живые, естественные, настраивают на нужный семейный, уютный лад
- Как по мне не очень похожи. Вот с сыном похожи 1:1
Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала о серьезной болезни 6-месячного сына Луки.