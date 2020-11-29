Копия сына: Джамала шокировала фанатов тем, как выглядела в 13 лет

Певица любит удивлять

В шоу-бизнесовой украинской тусовке - настоящий бейби-бум! То одна звезда, то другая обзаводится карапузом. Так что они с радостью дают друг другу и своим поклонникам советы по уходу за своими крохами. Не успела Илона Гвоздева рассказать, как вести себя мамочкам, чтобы не наступать на ее "грабли", ведь звезда недавно родила сынишку Доминика, как интересной историей поделилась певица Джамала. Оказывается, выбор имен ее сынишкам окутан настоящей мистикой. Джамала в своем микроблоге призналась, что одно из имен ей... приснилось!

А теперь певица и вовсе шокировала фанатов собственным снимком: дело в том, что на фото, где Джамале 13 лет, она выглядит - как ее сын. Поклонники тут же поспешили ей об этом сообщить и поблагодарили за такие откровенные посты.

Джамала в детстве (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Мода модная. 13 лет и мой берег в Кучук-Озень. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки", - написала певица.

Напомним, что Джамала может не только похвастаться музыкальными талантами или поделиться снимками своей счастливой семьи, а еще и продемонстрировать свою храбрость и готовность к переменам: недавно певица показала, как, еще беременная, она решилась немного осветлить волосы.