Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса - СМИ

Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря. Причиной смерти 59-летнего южнокорейского режиссера, обладателя "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стали осложнения от коронавируса.

Как сообщает местное издание Delfi со ссылкой на слова известного документалиста и президента фестиваля "Артдокфест" Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в прибалтийскую страну 20 ноября, но с 5 декабря не выходил на связь.

Также Манский добавил, что корейский режиссер умер в больнице в 01:20 ночи.

Известно, что в Латвию Ким Ки Дук прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в его планах было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство.

Но после того, как на запланированную встречу режиссер не явился, его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. При этом, пишет издание, поиск был затруднен "в связи с правилами по защите личных данных".

Ким Ки Дук (фото: wikipedia.org)

Кто такой Ким Ки Дук

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года. Его режиссерский дебют состоялся в 1996 году с фильма "Крокодил". Далее последовали такие картины, как "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка", "Реальный вымысел", "Весна, лето, осень, зима и снова весна" и другие. В 2012-м он получил Золотого льва на 69-м Венецианском кинофестивале за фильм "Пьета". Последняя его картина - "3000" - вышла в 2019 году.

Герои фильмов Кима - простые люди с нижних слоев общества. В экстремальных условиях борьбы и гротеска режиссер чувствовал и передавал человеческую невиновность. В своих работах Ким Ки Дук часто апеллировал к чувствам. Он не искал решения глобальных проблем, так как не знал ответов на социально значимые вопросы. Его интересовала человеческая душа - искренность, любовь, злость, злоба, правда и ложь, изменчивость мнений.

Топ фильмов Ким Ки Дука

Довольно часто в фильмах режиссера появляются образы природы. Критики уверены: Ким Ки Дук сознательно избегал развития сюжета на фоне глобализации, крупных городов и трагедий современности для лучшего осознания зрителем эмоций и переживаний героев.

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