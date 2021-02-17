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Королева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ноги

Новина українською → Мадрид, Среда 17 февраля 2021 17:17
Королева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ноги Королева Летиция (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Королева Испании Летиция совершила новый выход в свет, порадовав очередным удачным образом. Супруга Филиппа VI отправилась на выставку, посвященную жизни и творчеству испанской писательницы XIX века и одной из главных феминисток в стране - Консепсьон Ареналь. Специально для королевы провели экскурсию, где представлены дневники Ареналь, а также различные издания ее книг.

Соблазнительный и стильный аутфит знаменитости вызвали немалый ажиотаж в сети.

Одета Королева Летиция была в длинное платье винного оттенка от Massimo Dutti. Длиной до щиколоток, с рукавами, высоким воротом и закрытого фасона, оно смотрелось достаточно строго. Если бы не одна деталь, которая сделала его невероятно соблазнительным - запах, который при ходьбе обнажал стройные ноги королевы. Многие папарацци сумели поймать момент, когда разрез на юбке показал больше, чем подобает женщине ее статуса.

Королева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ногиКоролева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ногиКоролева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ноги

Новый выход королевы Летиции (фото: instagram.com/gheir)

Дополнили лук лаконичное черное пальто Carolina Herrera, а также туфли на шпильках в тон платью от Lodi с модным переходом цветов. Из аксессуаров она предпочла мелкие золотые серьги. А также, разумеется, защитную маску, котороая уже давно прочно закрепилась в гардеробах модниц. Волосы знаменитость собрала в хвост, а макияж сделала в коричневых оттенках.

Ранее мы писали, что королева Летиция в элегантном брючном костюме затмила образ Бриджит Макрон.

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