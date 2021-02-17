Королева Летиция в эффектном красном платье ненароком засветила стройные ноги

Королева Испании Летиция совершила новый выход в свет, порадовав очередным удачным образом . Супруга Филиппа VI отправилась на выставку, посвященную жизни и творчеству испанской писательницы XIX века и одной из главных феминисток в стране - Консепсьон Ареналь. Специально для королевы провели экскурсию, где представлены дневники Ареналь, а также различные издания ее книг.

Одета Королева Летиция была в длинное платье винного оттенка от Massimo Dutti. Длиной до щиколоток, с рукавами, высоким воротом и закрытого фасона, оно смотрелось достаточно строго. Если бы не одна деталь, которая сделала его невероятно соблазнительным - запах, который при ходьбе обнажал стройные ноги королевы. Многие папарацци сумели поймать момент, когда разрез на юбке показал больше, чем подобает женщине ее статуса.

Новый выход королевы Летиции (фото: instagram.com/gheir)

Дополнили лук лаконичное черное пальто Carolina Herrera, а также туфли на шпильках в тон платью от Lodi с модным переходом цветов. Из аксессуаров она предпочла мелкие золотые серьги. А также, разумеется, защитную маску, котороая уже давно прочно закрепилась в гардеробах модниц. Волосы знаменитость собрала в хвост, а макияж сделала в коричневых оттенках.