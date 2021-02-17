Королева Летиція в ефектному червоному платті ненароком засвітила стрункі ноги

Королева Іспанії Летиція вчинила новий вихід у світ, порадувавши черговим вдалим образом . Дружина Філіпа VI вирушила на виставку, присвячену життю і творчості іспанської письменниці XIX століття і однієї з головних феміністок в країні - Консепсьон Ареналь. Спеціально для королеви провели екскурсію, де представлені щоденники Ареналь, а також різні видання її книг.

Одягнена Королева Летиція була в довгу сукню винного відтінку від Massimo Dutti. Довжиною до щиколоток, з рукавами, високим коміром і закритого фасону, вона виглядала досить скромно і жіночно. Якби не одна деталь, яка зробила її неймовірно спокусливою - запах, який при ходьбі оголював стрункі ноги королеви. Багато папараці зуміли зловити момент, коли розріз на спідниці показав більше, ніж дозволяє статус.

Новий вихід королеви Летиції (фото: instagram.com/gheir)

Доповнили лук лаконічне чорне пальто Carolina Herrera, а також туфлі на шпильках в тон сукні від Lodi з модним переходом кольорів. З аксесуарів вона воліла дрібні золоті сережки. А також, зрозуміло, захисну маску, котра вже давно міцно закріпилася в гардеробах модниць. Волосся знаменитість зібрала в хвіст, а макіяж зробила в коричневих відтінках.