Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен

Маша блистала в наряде с корсетом бежевого цвета с оголенными плечами и глубоким декольте, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию. Она дополнила лук босоножками на шпильке, красивой укладной и выразительным макияжем с акцентом на глаза.

Маша Ефросинина восхитила эффектным появлением в шикарном корсетном платье от украинского бренда (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что на сайте бренда Milla Nova указано, что платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен, а со скидкой - 11 800 гривен.

Скриншот с сайта (millanova.com.ua)

"Сегодня Львов. Марафон мероприятий к 30 годам независимости Украины начался", - подписала фото ведущая.

В разделе сторис знаменитость поделилась историей, как она нашла наряд для мероприятия.

"Я увидела это платье случайно в Инстаграме. Подумала, что западный бренд какой-то. Выяснилось, западноукраинский. Я радуюсь очень, когда вижу, что в Украине создаются достойные мировых дорожек наряды! И очень радуюсь, что влезла в него", – рассказала Маша.

Пользователи сети остались в восторге от образа теледивы и искупали ее в комплиментах в комментариях.