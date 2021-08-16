Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен

Украинская звезда Маша Ефросинина восхитила эффектным появлением в роскошном наряде. На сцене юбилейного фестиваля "Украинская песня" во Львове, где она была ведущей, артистка предстала в сверкающем вечернем платье в пол от украинского бренда.
Снимками в эффектном образе Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.
Маша блистала в наряде с корсетом бежевого цвета с оголенными плечами и глубоким декольте, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию. Она дополнила лук босоножками на шпильке, красивой укладной и выразительным макияжем с акцентом на глаза.
Маша Ефросинина восхитила эффектным появлением в шикарном корсетном платье от украинского бренда (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Отметим, что на сайте бренда Milla Nova указано, что платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен, а со скидкой - 11 800 гривен.
Скриншот с сайта (millanova.com.ua)
"Сегодня Львов. Марафон мероприятий к 30 годам независимости Украины начался", - подписала фото ведущая.
В разделе сторис знаменитость поделилась историей, как она нашла наряд для мероприятия.
"Я увидела это платье случайно в Инстаграме. Подумала, что западный бренд какой-то. Выяснилось, западноукраинский. Я радуюсь очень, когда вижу, что в Украине создаются достойные мировых дорожек наряды! И очень радуюсь, что влезла в него", – рассказала Маша.
Пользователи сети остались в восторге от образа теледивы и искупали ее в комплиментах в комментариях.
Напомним, ранее 42-летняя Маша Ефросинина похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье.