Королева пляжа: Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом в "невидимом" бикини

На роскошный отдых на райском уединенном острове, куда были приглашены только избранные, она брала массу нарядов. Звезда демонстрировала все оттенки бикини, а также пляжных платьев. Но один купальник выделялся - "невидимое" бикини, которое отлично подчеркивало загар и все объемы знаменитой фигуры Ким, еще тогда отметили фанаты. Дополнили лук косынка и стильные зеркальные очки в прямоугольной оправе.

Ким Кардашьян на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

По всей видимости, и самой Кардашьян этот образ понравился больше остальных. Она запостила несколько снимков в нем, написав ностальгическое: "Верните меня обратно". В ответ она ожидаемо получила шквал комплиментов от 212-миллионной армии фолловеров.

"Возьми меня с собой", "Горячо", "Это любовь", "Королева", "Лучшая всегда", "Первая всегда", "Как можно быть такой красивой", - пишут фанаты…