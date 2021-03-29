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Королева пляжа: Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом в "невидимом" бикини

Автор: Lite

Ким Кардашьян изо всех сил показывает, что она в отличной форме, а также в хорошем моральном состоянии. Звезда сделала новый откровенный пост.

Снимки были сделаны во время ее отдыха в честь 40-летия.

На роскошный отдых на райском уединенном острове, куда были приглашены только избранные, она брала массу нарядов. Звезда демонстрировала все оттенки бикини, а также пляжных платьев. Но один купальник выделялся - "невидимое" бикини, которое отлично подчеркивало загар и все объемы знаменитой фигуры Ким, еще тогда отметили фанаты. Дополнили лук косынка и стильные зеркальные очки в прямоугольной оправе.

Ким Кардашьян на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

По всей видимости, и самой Кардашьян этот образ понравился больше остальных. Она запостила несколько снимков в нем, написав ностальгическое: "Верните меня обратно". В ответ она ожидаемо получила шквал комплиментов от 212-миллионной армии фолловеров.

"Возьми меня с собой", "Горячо", "Это любовь", "Королева", "Лучшая всегда", "Первая всегда", "Как можно быть такой красивой", - пишут фанаты…

Ранее мы писали, что развод Ким и Канье Уэста проходит весьма сложно.

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Новости Украины пляжотдыхразводстильКим КардашьянКанье Уэст
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