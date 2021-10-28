Королевская роскошь: Астафьева в полупрозрачном платье без белья пленила волнительными изгибами

Имя Даши Астафевой давно стало синонимом украинского сек-символа. Певица и актриса поражает в своих фотосетах синергией откровенности и эстетики, она мастерски будоражит фантазию поклонников, умея заигриать с камерой так, что все ее снимки выходят невероятно притягательными.

Например, на странице в Instagram она показала несколько раскошных пленительных образов в одном из шикарных отелей Турции.

"Разрешаю звать меня "Музейный экспонат", - оставила оригинальную подпись под яркими снимками Даша.

На одном из фото она позирует на балконе в облегающем длинном черном полупрозрачном вечернем платье по фигуре - наряд в точности подчеркнул волнительные изгибы звезды. Ее волосы собраны в гладкую прическу. Вот Даша смотрится в винтажное зеркало, держа в руках бокал вина.

Даша пленила красотой и роскошью (фото: instagram.com/da_astafieva)

На третьем кадре она позирует на ступеньках, демонстрируя во всей красе стройные ножки с открытыми изящными босоножками.

Также красавица показала роскошные формы в вечернем изумрудном наряде, состоящем из корсета, подчеркнувшего пышное декольте артистки, и длинной блестящей юбки в пол из струящейся ткани.

Поклонники не смогли удержаться от восторженных комплиментов для Даши.