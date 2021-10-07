В корсете и чулках: Астафьева в образе сексапильной рыбачки свела с ума жаркими кадрами
Даша Астафьева - известная любительница чувственной и даже эротической съемки и регулярно радует поклонников горячими фото. Певица и модель может похвастаться роскошными формами, которые с удовольствием демонстрирует. На этот раз звезда перевоплотилась в сексапильную рыбачку и свела с ума пикантными кадрами.
Жаркие снимки Даша обнародовала на своей странице в Instagram, а также показала бекстэйдж видео со съемки.
Астафьева полностью вжилась в роль - фото были сделаны у воды и с удочкой в руках. К слову, артистка и в реальной жизни обожает рыбалку - впрочем, выглядит она на ней обычно иначе.
Так, красотка позировала перед камерой в черном корсете, длинных перчатках и темных чулках с подвязками. Соблазнительный образ дополняют туфли на шпильке. Волосы Даша уложила назад за уши, сделав "мокрый" эффект, а также сделала макияж с акцентом на глаза.
Она эротично позировала на мостике у воды с удочкой в руках, а на некоторых кадрах еще и с сигаретой.
Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными фото с рыбалки (фото: instagram.com/da_astafieva)
"тсссс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п**дел", - подписала снимки Астафьева.
Еще несколько пикантных кадров выложила в своем аккаунте фотограф Лера Допирчук.
Даша Астафьева предстала в образе соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/dlvflex)
Также певица показала бекстейдж видео с фотосессии.
Подписчики пришли в полный восторг от горячих и чувственных снимков и искупали Дашу в комплиментах. Многие пошутили, что им тут же захотелось на рыбалку.
- Вот так рыбалка!
- Теперь я понимаю почему мужики так любят рыбалку...там вот такие русалки
- Навєрно всі судаки повискакували
- Идеальная
- Шикарная!
- Рыбачка Соня
- Рыбалка огонь
- Даша - Ви просто прекрасна
- Рыболовный костюм, что надо
- Это просто очень красиво и очень сексуально
- Сумасшедший образ просто
- Рыба моей мечты
Ранее мы писали, что чувственная Даша Астафьева топлес вызвала фурор в сети.