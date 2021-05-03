В корсете и чулках: 19-летняя Билли Айлиш впервые снялась в горячей фотосессии для глянца

Билли Айлиш все привыкли видеть в мешковатых нарядах бунтующего подростка. Но редактора британского Vogue решили показать другую сторону певицы - соблазнительной юной девушки. Популярная певица блистает на обложке глянца в сексуальном нижнем белье. Такой мы ее еще не видели!

Билли признается, что для нее участие в подобных съемках было своеобразным вызовом. Исполнительница ни разу не показывала свое тело столь близко и в таких откровенных нарядах.

"Я не хочу, чтобы мир знал обо мне все. Поэтому я ношу большую мешковатую одежду. Ни у кого нет определенного мнения, потому что они не видели, что скрыто, понимаете? Никто не может сказать: "О, она стройная, толстая, у нее плоская задница, или у нее толстая задница. Никто не может сказать ничего из этого, потому что они не знают", - говорила Айлиш ранее.

Билли Айлиш в новой фотосессии (фото: instagram.com/BillieEilish)

Но она уверена, что сделала это не зря.

"Мне нравятся эти снимки, и мне понравилось участвовать в фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное", - написала 19-летняя певица в своем блоге.

Девушка позирует в шелковых бюстье и корсетах, чулках, боди и комбинациях. Дополняют ее лук укладка в духе пин-ап а также выразительный макияж. Поклонники оценили откровенность Билли и ее фигуру на высший балл. певица вновь побила Instagram-рекорд, набрав за 6 минут миллион лайков. Сейчас на фото уже более 13-ти миллионов.