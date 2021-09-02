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Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 12:38
Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астафьева будоражит чувственной эротикой, восхищает эстетикой и располагает к себе мудростью, эрудицией и тонким ощущением человеческой души. Ее фото с удовольствием рассматривают и обсуждают поклонники, а посты берут на вооружение, и каждый раз поражаются умению Даши мастерски владеть словом. Девушка любит баловать фанов увлекательным контентом, и у нее это прекрасно получается.

Так, в Instagram она запостила очередную порцию зрелищных кадров – постельные нежные фото.

Даша расположилась на кровати, прикрывшись уютным теплым одеялом графитового оттенка. Она запечатлена в шелковой черной рубашке на тонких бретельках. Даша демонстирует стройные изящные ножки и принимае соблазнительные позы перед объективом фотографа. Она удобно расположилась на огромных подушках и чувствует себя в такой обстановке максимально комфортно и естественно.

"Эстеты, которым небезразлично, где и с кем спать, меня поймут! – заверяет певица, отметив, что любит комбинировать постельное белье и создавать свои личные комплекты.

Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Даша Астафьева восхитила нежным и чувственным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонник пришли в восторг от одновременно нежного и сексуального постельного фотосета. Ее даже в очередной раз назвали секс-символом Украины.

  • Самая красивая
  • Вы потрясающая
  • Загадочная
  • Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту
  • Тебе очень к лицу этот цвет
  • Фантастическая красотка
  • Самая шикарная девушка
  • Нежная .. давно не было такого образа
  • Научи так выглядеть по утрам
  • Ты просто сказка!

Напомним, что ранее Даша Астафьева восхитила фото в ярком купальнике.

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Даша Астафьева
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