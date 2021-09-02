Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать
Даша Астафьева будоражит чувственной эротикой, восхищает эстетикой и располагает к себе мудростью, эрудицией и тонким ощущением человеческой души. Ее фото с удовольствием рассматривают и обсуждают поклонники, а посты берут на вооружение, и каждый раз поражаются умению Даши мастерски владеть словом. Девушка любит баловать фанов увлекательным контентом, и у нее это прекрасно получается.
Так, в Instagram она запостила очередную порцию зрелищных кадров – постельные нежные фото.
Даша расположилась на кровати, прикрывшись уютным теплым одеялом графитового оттенка. Она запечатлена в шелковой черной рубашке на тонких бретельках. Даша демонстирует стройные изящные ножки и принимае соблазнительные позы перед объективом фотографа. Она удобно расположилась на огромных подушках и чувствует себя в такой обстановке максимально комфортно и естественно.
"Эстеты, которым небезразлично, где и с кем спать, меня поймут! – заверяет певица, отметив, что любит комбинировать постельное белье и создавать свои личные комплекты.
Даша Астафьева восхитила нежным и чувственным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонник пришли в восторг от одновременно нежного и сексуального постельного фотосета. Ее даже в очередной раз назвали секс-символом Украины.
- Самая красивая
- Вы потрясающая
- Загадочная
- Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту
- Тебе очень к лицу этот цвет
- Фантастическая красотка
- Самая шикарная девушка
- Нежная .. давно не было такого образа
- Научи так выглядеть по утрам
- Ты просто сказка!
Напомним, что ранее Даша Астафьева восхитила фото в ярком купальнике.