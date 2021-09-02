Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Даша Астафьева будоражит чувственной эротикой, восхищает эстетикой и располагает к себе мудростью, эрудицией и тонким ощущением человеческой души . Ее фото с удовольствием рассматривают и обсуждают поклонники, а посты берут на вооружение, и каждый раз поражаются умению Даши мастерски владеть словом. Девушка любит баловать фанов увлекательным контентом, и у нее это прекрасно получается.

Так, в Instagram она запостила очередную порцию зрелищных кадров – постельные нежные фото.

Даша расположилась на кровати, прикрывшись уютным теплым одеялом графитового оттенка. Она запечатлена в шелковой черной рубашке на тонких бретельках. Даша демонстирует стройные изящные ножки и принимае соблазнительные позы перед объективом фотографа. Она удобно расположилась на огромных подушках и чувствует себя в такой обстановке максимально комфортно и естественно.

"Эстеты, которым небезразлично, где и с кем спать, меня поймут! – заверяет певица, отметив, что любит комбинировать постельное белье и создавать свои личные комплекты.

Даша Астафьева восхитила нежным и чувственным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонник пришли в восторг от одновременно нежного и сексуального постельного фотосета. Ее даже в очередной раз назвали секс-символом Украины.