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В корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигурой

Новина українською →
США, Среда 14 июля 2021 18:27
В корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигурой Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер украсила новую обложку глянца - в этот раз модель снялась для американского ELLE.

Фотосессия получилась стильной и соблазнительной. Фото, сделанные известным фешн-фотографом Зои Гроссман, журнал уже успел показать на официальной странице в сети Instagram.

25-летняя Кендалл Дженнер, которая единственная из знаменитого семейства занимается модельной карьерой профессионально, была как всегда на высоте. Девушка показала массу стильных новинок из осенних коллекций лучших дизайнеров: блестящие вечерние платья, соблазнительные корсеты, надетые в комплекте с чулками и туфлями, платья в стиле бохо-шик, трендовые худи с пайетками… А заодно и свое спортивное тело, которое благодаря стараниям супермодели уже достигло идеальных параметров.

В корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигуройВ корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигурой

Кендалл Дженнер в новой съемке (фото: instagram.com/kendalljenner)

Девушке сделали также необычный бьюти-образ: волосы коротко подстрижены и уложены в небрежную укладку с дерзко челкой. А макияж выполнен по всем правилам классического вечернего лука. Получилось стильно и необычно.

Напомним, недавно Кендалл также показала наряд для выхода в свет, который содержит пару трендовых элементов.

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