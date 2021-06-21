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Срочно купить: соблазнительная Кендалл Дженнер демонстрирует самую модную сумку лета

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США, Понедельник 21 июня 2021 21:29
Срочно купить: соблазнительная Кендалл Дженнер демонстрирует самую модную сумку лета Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала фото со съемок новой рекламной кампании для известного бренда Burberry. Модель примерила несколько модных вещей, которые срочно нужно брать на вооружение этим летом.

Новыми снимками Кендалл поделилась в своем блоге.

Кендалл примерила соблазнительный серый топ с лифом, а также свободного кроя брюки с высокой посадкой. Дополнили соблазнительный наряд нейтрального оттенка жизнерадостная сумочка актуальной формы. Нечто среднее между ультрамодным багетом и долькой экзотического фрукта - такая сумочка на пике популярности. Вдохновляемся!

Срочно купить: соблазнительная Кендалл Дженнер демонстрирует самую модную сумку летаСрочно купить: соблазнительная Кендалл Дженнер демонстрирует самую модную сумку летаКендалл Дженнер в новой съемке (фото: instagram.com/kendalljenner)

Напомним, Дженнер - одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, которая в последнее время появляется только в самых стоящих кампаниях. Также девушка практически не выходит на подиум. Зато она полностью погрузилась в собственный бизнес, желая не отставать от старших сестер.

Правда, если Ким, Кортни и Кайли выбрали себе бьюти-направление: каждая из них запустила успешный бренд косметики, одежды или же портал, то Кендалл пошла своим путем. Красавица организовала свою марку текилы. Стоит отметить, продут уже успел получить много критики. Но вот подруги Кендалл, которых она снабжает напитком в каждой поездке, оценили его на высший балл.

Ранее мы писали, что Кендалл отдыхает в компании Хейли Бибер в Мексике.

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