Я не корю себя за лишние пару кг: Каменских с бокалом раскрыла свой секрет счастья

Артистка запечатлена в платье на бретельках молочного оттенка. Она сидит за столиком на террасе, держа в руках бокал со светлой жидкостью, и довольно улыбается.

Настя Каменских рассказала о нелегком пути к принятию своего тела и счастью (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя вспомнила, что когда начинала худеть и заниматься спортом, была очень требовательной к себе и жутко корила за любые срывы. В результате у нее бывало непринятие своего тела, что совсем не помогало.

"Счастливая жизнь для меня - это о внутреннем балансе, принятии, удовольствии. Кто следил за моими блогами, помнит, как я начинала мою спортивную жизнь. Тогда я кайфовала от строго режима питания, тренировок по супер четкому графику и очень требовательного (можно сказать, даже категоричного) отношения к самой себе. Либо черное, либо белое. Так и никак по-другому. Я даже срывы или cheat days позволяла себе ой как редко. Объемы уменьшаются, кг уходят - отлично, я довольна! + 1 см или даже +0,5 кг - и все. Я себя, как жестокий критик, просто уничтожаю. Начинаю искать недостатки, ругать себя, не принимать свое тело и как следствие саму себя. И от этого внутреннее состояние - только хуже", - откровенно рассказала певица.

Однако сейчас Каменских смогла найти баланс - она разрешает себе небольшие поблажки, не мучаясь при этом угрызениями совести и не ругая себя.



"Сегодня все иначе. Я ищу и постепенно нахожу свой баланс между черным и белым. Между запретами и разрешениями. В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг. За съеденный и не “отработанный” в зале десерт", - поделилась артистка.

Сейчас Настя довольна своей фигурой и научилась принимать себя (фото: instagram.com/kamenskux)

По словам Насти, именно в этом и состоит секрет счастья - и сейчас она может сказать, что счастлива.

"Мой баланс состоит в принятии. Той, какой я есть сегодня. И именно эта любовь к себе, а не безудержная строгость, делает меня счастливой. Самое интересное, что и в моменты строгости пару лет назад и в моменты послабления сейчас - я счастлива. Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной. И главное: я счастлива, что я честна перед самой собой", - подытожила звезда.