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Ковбойша Ле: Никитюк в необычном образе похвасталась пухлыми губами

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит и умеет перевоплощаться, поражая поклонников яркими образами. На этот раз артистка предстала в виде соблазнительной ковбойши и устроила атмосферную фотосессию.

Эффектными кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Леся позировала в джинсовой рубашке, коричневой жилетке с бахромой, штанах со змеиным принтом и белых ковбойских сапогах. Яркой изюминки образу добавила коричневая ковбойская шляпа.

Волосы Никитюк оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Она красиво позировала на фоне деревянного сарая с сеном и пустых бочек, что добавило кадрам еще большего колорита.

Леся Никитюк предстала в колоритном образе ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ловіть цьом від ковбойши Ле", - написала ведущая, посылая на камеру воздушный поцелуй на одном из фото и демонстрируя свои пухлые губки во всей красе.

Фолловеры тут же окрестили Лесю "техасским рейнджером" и отметили, что ей весьма к лицу такой образ.

  • Техасский Рейнджер
  • Стильно, и очень вам Леся идёт
  • Шикарная
  • Губы вау
  • Ковбойка, ваууу!
  • Просто красуня
  • Что за техасский ренджер в ленте
  • Леся, вам очень идёт этот образ
  • Огооо какая красотка
  • А кінь то де?
  • Ох и Леся, всё краше и краше
  • Губы ещё больше стали...

Напомним, ранее Леся Никитюк топлес в одном одеяле ошеломила внешним видом - ведущую даже спутали с мировой звездой.

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Леся Никитюк