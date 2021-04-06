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Кожа, как у супермодели: Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыла секрет сияющего внешнего вида

Новина українською → США, Вторник 06 апреля 2021 18:33
Кожа, как у супермодели: Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыла секрет сияющего внешнего вида Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли известна не только как икона стиля. Британская супермодель также является и иконой красоты, которая бесконечно вдохновляет фанатов своим цветущим внешним видом. Несколько часов назад возлюбленная Джейсона Стетхэма поделилась секретом гладкой и сияющей кожи.

В своем блоге она показала и рассказала, что она применяет для своей безупречной кожи.

"Я изучаю бренды чистой косметики в течение последних нескольких недель, и мне понравилось использовать средства по уходу за кожей @noblepanacea. Коллекция Brilliant улучшила сияние и текстуру моей кожи, а формулы оптимально защищены в активных ежедневных дозах, которые на 100% подлежат переработке благодаря сотрудничеству с @terracycle…", - поделилась Роузи, тем самым выразив свою любовь брендам косметики с максимально натуральным составам.

Кожа, как у супермодели: Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыла секрет сияющего внешнего видаРоузи Хантингтон-Уайтли выдала свой секрет (фото: instagram.com/rosiehw)

В подтверждение того, что продукты "работают", она выложила фото крупным планом. И гладкая сияющая кожа без намека на усталость стала лучшим доказательством.

К слову, еще один секрет Роузи - легкий макияж с натуральными оттенками помады и румян. Модель прокрасила только верхний ряд ресниц, что помогло сделать взгляд милым и чистым, а брови сделала максимально природной формы и широкими. Берем на заметку!

Ранее модель показала, какие босоножки будут самыми модными этой весной и летом.

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