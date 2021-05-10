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Кожаные брюки и топ: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в стильном аутфите

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 22:32
Кожаные брюки и топ: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в стильном аутфите Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин - одна из "ангелов" Victoria’s Secret, которая прославилась роскошными формами на фоне других моделей. Сейчас она заметно похудела, что не понравилось многим фанатам. Тем не менее, армия ее фолловеров не уменьшилась.

Зато девушка стала чаще показывать стильные образы в соблазнительных вещах, которые раньше себе не позволяла.

Новый аутфит Барбары составили кожаные брюки, а также черный топ, которые сделали ее тело еще более совершенным. Девушка позирует в собственной ванной, соблазнительно прогнувшись. Правда, акцент она сделала вовсе не на фигуре.

Кожаные брюки и топ: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в стильном аутфитеКожаные брюки и топ: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в стильном аутфите

Барбара Палвин поменяла стиль (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Моя новая стрижка", - написала Барбара. Теперь волосы Палвин стали намного короче. Тем не менее, резких перемен она делать не стала. К слову, удлиненный боб сейчас - тренд номер один среди знаменитостей. Берем на заметку!

В комментариях поднялась целая волна обсуждений. Фанаты хвалят супермодель, называя ее "самой красивой" и "просто королевой".

Ранее Барабара покорила сеть фото без макияжа и укладок.

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