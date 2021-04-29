В кожаных шортах и платье за 9 900 грн: стильная Каменских впечатлила соблазнительными луками

Настя Каменских продолжает радовать поклонников регулярными фотоотчетами из Мексики. Певица показывает свои курортные луки и делится эмоциями с поклонниками , не скрывая даже самое личное.

Звезда опубликовала в фотоблоге Instagram два красочных фото – одно из Мексики, а второе – кадр из профессиональной фотосессии, сделанной ранее в Киеве.

Расслабленный курортный образ с нотками пикантности был Насте очень к лицу. На ней – туника-сетка оттенка кофе с молоком и удобные короткие кожаные шорты на резинке. Она дополнила лук черной шляпкой с атласной лентой и надела на плечи вместительный кожаный рюкзак.

"Познавая мир, познавать и себя. Благодарна за весь этот опыт", – подписала снимок знаменитость.

Настя поделилась соблазнительным фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Второе фото – противоположный первому образ: изысканный, элегантный и стильный. На снимке Настя превратилась в истинную леди. На ней – атласное вечернее платье от украинского бренда Olya Mak изумрудного цвета ассиметричного кроя с одним рукавом, подчеркнувшее формы звезды. Стоимость роскошного женственного наряда – 9 900 грн.

Настя Каменских предстала в роскошном образе (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя дополнила свой вечерний лук дорогим колье с крупными камнями в тон платью, браслетом, кольцом и серьгами из единого ювелирного набор.

Скриншот (instagram.com/olyamak_official)

"Я верю, что счастье - это глагол. Любить, улыбаться, обнимать, заботиться. Пробовать новое. Решаться. Следовать за мечтой. Радовать других и радоваться самому. Надеть любимые украшения, праздничное платье и устроить себе праздник. Просто так. Без повода. И тогда каждый день может стать особенным", - поделилась рецептом счастья звезда.