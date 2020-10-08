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Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 13:33
Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)
Автор: Марина Настевич

Кучеренко поделилась милым домашним фото с любимым

Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко очаровала сеть милым и забавным фото с любимым.

Модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram смешное домашнее фото, на котором позирует в обнимку с мужем. При этом они оба - в уютных домашних костюмах в виде панд, с капюшонами, имитирующими голову зверька.

Парочка сидит на диване и счастливо улыбается. Такое фото Александра приурочила к новому выпуску "Мира наизнанку ", который посвящен китайским пандам.

Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем

Александра Кучеренко покорила милым фото в обнимку с мужем Дмитрием Комаровым (фото: instagram.com/aakucherenko)

"В такой дождливый день остаётся только греться в объятиях)) А вы готовы сегодня смотреть новый выпуск #мирнаизнанку про панд - символ Китая? Мы, как видите, готовы", - написала Кучеренко.

В комментариях влюбленных осыпали множеством приятных слов:

  • Така чудова пара!!!
  • Какие Вы клевые. Счастья Вам
  • Чудове фото
  • Вы чудесно смотритесь!!! Абажаю вашу пару
  • Какие вы милые!!! Счастья вам и здоровья!!!
  • красивая и веселая пара. счастья Вам
  • Красавчики!
  • Крутые и няшные
  • Какие вы классные, будьте счастливы!!!! Вы милая парочка пандочек!
  • классные, мимишные
  • Какие милые панденята !
  • Такая пара, что загляденье)
  • Обожаю панд, обожаю вашу пару!

Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила точеной фигурой в романтичном наряде.

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