Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем
Кучеренко поделилась милым домашним фото с любимым
Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко очаровала сеть милым и забавным фото с любимым.
Модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram смешное домашнее фото, на котором позирует в обнимку с мужем. При этом они оба - в уютных домашних костюмах в виде панд, с капюшонами, имитирующими голову зверька.
Парочка сидит на диване и счастливо улыбается. Такое фото Александра приурочила к новому выпуску "Мира наизнанку ", который посвящен китайским пандам.
Александра Кучеренко покорила милым фото в обнимку с мужем Дмитрием Комаровым (фото: instagram.com/aakucherenko)
"В такой дождливый день остаётся только греться в объятиях)) А вы готовы сегодня смотреть новый выпуск #мирнаизнанку про панд - символ Китая? Мы, как видите, готовы", - написала Кучеренко.
В комментариях влюбленных осыпали множеством приятных слов:
- Така чудова пара!!!
- Какие Вы клевые. Счастья Вам
- Чудове фото
- Вы чудесно смотритесь!!! Абажаю вашу пару
- Какие вы милые!!! Счастья вам и здоровья!!!
- красивая и веселая пара. счастья Вам
- Красавчики!
- Крутые и няшные
- Какие вы классные, будьте счастливы!!!! Вы милая парочка пандочек!
- классные, мимишные
- Какие милые панденята !
- Такая пара, что загляденье)
- Обожаю панд, обожаю вашу пару!
Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила точеной фигурой в романтичном наряде.