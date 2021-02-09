Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки

Украинская певица Джамала выступила в поддержку украинских брендов одежды - и оделась в них с ног до головы.

Певица показала, как носить актуальные широкие брюки и с чем их комбинировать. Джамала выбрала черную стильную рубашку-жакет и заправила ее в брюки. Из обуви певице пришлись по душе белые шнурованные ботинки на толстой подошве. Такой образ певицы очень понравился ее поклонникам, они засыпали ее комплиментами.

"Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі. Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week! Дивилася, слідкую, люблю. А у вас у гардеробі яке співвідношення речей від українських дизайнерів?", - спросила певица у фанатов.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)