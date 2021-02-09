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Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 13:24
Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Украинская певица Джамала выступила в поддержку украинских брендов одежды - и оделась в них с ног до головы.

В своем Instagram певица демонстрирует стильный зимний лук.

Певица показала, как носить актуальные широкие брюки и с чем их комбинировать. Джамала выбрала черную стильную рубашку-жакет и заправила ее в брюки. Из обуви певице пришлись по душе белые шнурованные ботинки на толстой подошве. Такой образ певицы очень понравился ее поклонникам, они засыпали ее комплиментами.

Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки

"Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі. Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week! Дивилася, слідкую, люблю. А у вас у гардеробі яке співвідношення речей від українських дизайнерів?", - спросила певица у фанатов.

Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюкиДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что люди часто демонстрируют, на их взгляд, "модные решения", которые, на самом деле, просто безжалостно портят любой лук. Смотрите, что точно испортит любой образ.

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