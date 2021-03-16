Что за красавица: Ким Кардашьян очаровала сеть новым фото 7-летней дочери

Ким решила показать своим фанатам, какой красивой и милой девочкой растет ее старшая дочь Норт. Она запостила в своем блоге фото, на котором 7-летняя девочка позирует в белом махровом халате и в двумя хвостиками. Дополняет образ легкий макияж: Норт, как и мама, обожает косметику. А Ким не особо препятствует этому. Девочке слегка прокрасили ресницы черной тушью, а губы - полупрозрачным блеском.

Ким Кардашьян показала новое фото Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя красивая девочка", - написала Ким под очаровательным снимком. А в ответ сразу же получила массу комплиментов. "О боже, такая милашка", "Восхитительная", "Что за девочка", "Идеальная", "Ты серьезно делаешь самых красивых детей"….

Также многие отметили удивительное внешнее сходство Норт со старшей сестрой Ким, Кортни. "Норт становится все больше похожа на Кортни, о боже", "Близняшка Кортни", - пишут фанаты. Сама Кортни также успела оставить свой комментарий: "Моя", - написала она.