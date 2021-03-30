Красива как никогда: 46-летняя Ева Лонгория восхитила сеть цветущим внешним видом
Ева Лонгория, которая недавно отметила 46-летие, восхитила фолловеров цветущим внешним видом. Знаменитая актриса практически не меняется, что очень радует ее фанатов.
Новый снимок Ева Лонгория опубликовала в своем блоге, показав тем самым модный макияж весны 2021.
Первый шаг - безупречный тон, консилер под глаза и румяна на щеках. Глаза Лонгория выделила бежево-коричневыми тенями, добавила накладные ресницы, а брови прокрасила черным карандашом. Интересный нюанс - губы Ева обвела коричневым карандашом, а после накрасила перламутровой помадой. Такой эффект в духе 90-х смотрится на ней весьма стильно.
Ева Лонгория все так же хороша (фото: instagram.com/evalongoria)
"Нанесла макияж, поэтому подумала, что нужно сделать снимок для доказательства", - написала звезда "Отчаянных домохозяек", а в ответ услышала массу приятых слов.
"Выглядишь потрясающе", "Восхитительна", "О боже, этот лук!", "Милая", "Абсолютно прекрасна", "Ох, ты моя платоническая любовь", "Так притягательна", "Красива, как никогда", - такая общая реакция фанатов на внешний вид Евы.
Ранее мы писали, что Ева Лонгория показала роскошный вечерний образ, созданный для ее дня рождения.