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Красива как никогда: 46-летняя Ева Лонгория восхитила сеть цветущим внешним видом

Новина українською → США, Вторник 30 марта 2021 18:18
Красива как никогда: 46-летняя Ева Лонгория восхитила сеть цветущим внешним видом Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория, которая недавно отметила 46-летие, восхитила фолловеров цветущим внешним видом. Знаменитая актриса практически не меняется, что очень радует ее фанатов.

Новый снимок Ева Лонгория опубликовала в своем блоге, показав тем самым модный макияж весны 2021.

Первый шаг - безупречный тон, консилер под глаза и румяна на щеках. Глаза Лонгория выделила бежево-коричневыми тенями, добавила накладные ресницы, а брови прокрасила черным карандашом. Интересный нюанс - губы Ева обвела коричневым карандашом, а после накрасила перламутровой помадой. Такой эффект в духе 90-х смотрится на ней весьма стильно.

Красива как никогда: 46-летняя Ева Лонгория восхитила сеть цветущим внешним видом

Ева Лонгория все так же хороша (фото: instagram.com/evalongoria)

"Нанесла макияж, поэтому подумала, что нужно сделать снимок для доказательства", - написала звезда "Отчаянных домохозяек", а в ответ услышала массу приятых слов.

"Выглядишь потрясающе", "Восхитительна", "О боже, этот лук!", "Милая", "Абсолютно прекрасна", "Ох, ты моя платоническая любовь", "Так притягательна", "Красива, как никогда", - такая общая реакция фанатов на внешний вид Евы.

Ранее мы писали, что Ева Лонгория показала роскошный вечерний образ, созданный для ее дня рождения.

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