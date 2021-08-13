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Красива, как никогда: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в трендовом наряде

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США, Пятница 13 августа 2021 18:22
Красива, как никогда: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в трендовом наряде Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес всегда выглядела отлично, но в последнее время 52-летняя звезда просто сияет. Разумеется, все дело в новом романе знаменитости, который она подтвердила совсем недавно.

На днях певица и актриса отправилась в ресторан с дочерью и сразу же стала объектом папарацци.

Дженнифер Лопес выглядела элегантно и стильно, примерив одно из самых модных сочетаний этого лета: широкие белые брюки классического кроя, а также серый топ. Дополнили их объемная двухцветная сумка, а также бежевые босоножки. Из аксессуаров звезда подобрала несколько золотых цепочек, неброские серьги и браслет. Волосы она уложила в простую укладку, а макияж выполнила с помощью средств своей новой линии - в золотистых оттенках.

Красива, как никогда: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в трендовом нарядеКрасива, как никогда: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в трендовом нарядеДженнифер Лопес с дочкой (фото: скрин instagram.com/elle_russia)

Образ певицы оценили поклонники по всему миру. Фанаты уверены, что сейчас Дженнифер выглядит красивой, как никогда ранее.

Напомним, отношения с Беном Аффлеком певица не комментирует. Но на свой день рождения она выложила совместное фото с актером, которое говорит само за себя. Тем не менее, многие до сих пор сомневаются в правдивости романа звезд, считая их пиаром. При этом звезды то и дело появляются на фото папарацци за романтическими прогудками и путешествиями.

Также ранее мы писали, что коллега Лопес - 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс - также покорила сеть своей стройной фигурой.

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