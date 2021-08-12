Идеально на каждый день: Хейли Бибер показала, как носить пиджак-оверсайз

24-летняя Хейли Бибер не оставляет своих фанатов без стильных луков. Девушка выбирает необычные сочетания как для светских событий, так и в обычной жизни.

Хейли Бибер знает, как подчеркнуть свою стройную фигуру с помощью одежды. Модель и икона стиля надела брюки, трикотажный кроп-топ молочного оттенка, а также объемный жакет из клетчатой ткани. Дополнили образ золотое колье, несколько подвесок, а также серьги-кольца.

В подписи жена Джастина Бибера рассказала о создании своего трендового макияжа. Визажист постаралась сделать его легким, подчеркнув загорелую кожу золотистым свечением, а зеленые глаза - коричнево-золотистыми тенями. Волосы Бибер собрали в низкий пучок, добавив пару заколок - еще один тренд этого лета. Новый лук Хейли фанаты оценили в почти миллион лайков и тысячи комментариев.

Хейли Бибер в новом наряде (фото: instagram.com/haileybieber)

Напомним, Хейли Бибер недавно стала вести свой YouTube-канал. Там девушка пообещала показывать самые важные события из жизни, а также научить поклонников составлять стильные образы. Она щедро делится советами по уходу за кожей, волосами и телом. Сейчас на канале более 1, 2 млн подписчиков.