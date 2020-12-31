Красивая и нежная: Светлана Лобода покорила сеть стильным образом в длинной шубке

Светлана Лобода с радостью делится не только музыкой, но и вдохновением: все наряды певицы вызываю бурю эмоций у ее поклонниц. Светалана любит также наряжать своих дочек.

Недавно певица показала малышек: в белых стильных нарядах и мама, и дочки выглядят празднично и ярко.

На этот раз певица взорвала сеть яркими фото в стильной длинной шубе. Атмосферные черно-белые фото очень понравились фанатам Лободы. Для фотосессии певица сделала изысканные кудряшки и яркий макияж.

"Лучший подарок для меня - ваш восторг от моей новой работы, обещаю в 2021 не снижать градус", - написала певица под своими снимками, похваставшись пятью миллионами просмотров на новом клипе на песню, которую она недавно возила по киевским радиостанциям.

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Светлана Лобода недавно призналась, что стала жертвой интернет-хакинга: злоумышленники постарались удалить ее новую видеоработу из сети. Светлана заверила, что виновный будет наказан.