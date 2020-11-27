Красивая и счастливая: Дженнифер Энистон покорила сеть милым домашним фото

Актриса выразила свою благодарность

Дженнифер Энистон не частая гостья в сети Instagram, несмотря на 35-миллионную армию фолловеров. Зато если она делает пост, то от всей души. Лучшее тому подтверждение - новые фото, где голливудская звезда предстала в милой домашней обстановке.



Актриса с домашним любимцем (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Дженнифер позирует вместе со своим псом, который сидит у нее в ногах. На серии снимков актриса мило обнимает его, трогает за уши и просто любуется. "Мы благодарны", - написала знаменитость. Выглядит эта картина столь трогательно, что вызвала настоящую бурю эмоций в сети. "Это слишком мило!", "Милашки", "Я просто влюблена в это", - пишут они.

Выглядит Дженнифер как всегда, просто отлично. Для домашней вечеринки в честь Дня благодарения она надела темные джинсы, а также черный свитер с высоким горлом. Дополнили образ лакированные туфли на устойчивом каблуке. Волосы 51-летняя звезда распустила по плечам, слегка их завив, а макияж сделала легкий и ненавязчивый, подчеркнув по-прежнему сияющую кожу.

Выглядит звезда "Утреннего шоу" спокойной и умиротворенной. Похоже, Энистон по-настоящему счастлива. Возможно, причина тому - новый роман, который стали приписывать актрисе совсем недавно.