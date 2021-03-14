Красивая как солнце: Оля Полякова восхитилась эффектным фотосетом 16-летней дочки
На днях Маша Полякова всполошила сеть тревожными новостями – девушка экстренно попала в больницу с аппендицитом. Она показала свою палату и рассказала о пребывании в клинике. Маша уже вернулась домой и решила порадовать подписчиков эффектной фотосессией.
Маша показала в Instagram стильный фотосет со смелым макияжем и декольте. Локацией стала бильярдная.
А реквизитом для съемки - кий и шары. Девушка нарисовала красивые размашистые стрелки и и выбрала персиковые тени.
Маша решила порадовать подписчиков подарками и пообещла их тем, кто правильно ответит на вопросы о ней:
1 через сколько дней ее выписали из больницы ?
2 на каких инструментах она играет?
3 как называется ее группа?
4 как зовут ее собаку ?
5 как поздравила ее мама на 16-летие ?
6 что она смотрю каждое воскресенье вечером (точное название)?
Маша Полякова покорила стильными фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Ты красивая как солнце", - оставила комплемент для дочки Оля Полякова.
Подписчики Маши постарались угадать ответы на воросы девушки, а также не обошлось без коплиментов.
- Красотка
- Такая уже куколка
- Машуля, ты невероятно красивая, классная
- Ты горишь как огонь
Напомним, что Маша Полякова озадачила сеть танцами с капельницей. Многие посчитали такое поведение в больнице в катером в вене неуместным и даже опасным для здоровья девушки. Другие же похвалили ее за жизнерадостность.