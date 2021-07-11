Красивые и счастливые: Джамала покорила стильными фото с мужем и подросшими сыновьями
Украинская певица Джамала, которая стала первой участницей "Танцев со звездами 2021", очаровала поклонников милыми семейными снимками. Звезда вместе с мужем и сыновьями украсила обложку журнала, а теперь показала и всю стильную фотосессию.
Атмосферные и трогательные фото были опубликованы в Instagram артистки.
Семейство позировало в ботаническом саду. Все они были в светлых нарядах - Джамала отдала предпочтение брючному костюму, волосы завила в локоны и сделала красивый макияж.
Подросшие сыночки Эмир-Рахман и Селим-Гирай с удовольствием снимались на руках у родителей.
Съемка получилась очень атмосферной, доброй и светлой.
Джамала с мужем и детьми устроили эффектный фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - подписала кадры певица.
Семейные фото покорили поклонников Джамалы и они оставили много теплых комментариев.
- Самая талантливая,голосистая Певица, прекрасная Мама и красивая жена Джамала! все в одном! Люблю Вас и восхищаюсь!
- Яка гарна та стильна родина! Фото неймовірно гармонічне - зелень та бєж - то вогонь
- Красивые и счастливые
- Неймовірно красиві фото, щастя вашій сім’ї
- Які ви кльові!!!
- Яка гарна родина і щяслива
- Ви такі гарні
- Ви супер класні! Щастя вам і здоров‘я всій сім‘ї
- Які чудові фото
- Яка Ви світла... Щасти Вам.
- Ви прекрасні. Будьте щасливі!
- Какая красивая пара, а детки супер, здоровья вам
Напомним, ранее Джамала с экстремальным декольте напророчила победу украинским футболистам в матче "Евро 2020".