Красивые и счастливые: Джамала покорила стильными фото с мужем и подросшими сыновьями

Украинская певица Джамала, которая стала первой участницей "Танцев со звездами 2021" , очаровала поклонников милыми семейными снимками. Звезда вместе с мужем и сыновьями украсила обложку журнала, а теперь показала и всю стильную фотосессию.

Атмосферные и трогательные фото были опубликованы в Instagram артистки.

Семейство позировало в ботаническом саду. Все они были в светлых нарядах - Джамала отдала предпочтение брючному костюму, волосы завила в локоны и сделала красивый макияж.

Подросшие сыночки Эмир-Рахман и Селим-Гирай с удовольствием снимались на руках у родителей.

Съемка получилась очень атмосферной, доброй и светлой.

Джамала с мужем и детьми устроили эффектный фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - подписала кадры певица.

Семейные фото покорили поклонников Джамалы и они оставили много теплых комментариев.