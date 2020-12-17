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В красном платье и огромных сережках: Алина Гросу показала, как готовит оливье к Новому году

Новина українською → Четверг 17 декабря 2020 17:03
В красном платье и огромных сережках: Алина Гросу показала, как готовит оливье к Новому году Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу недавно откровенно призналась в интервью известному изданию, что до сих пор привязана к бывшему мужу Александру Комкову. После громкого и пышного свадебного торжества пара прожила вместе лишь полгода. Певица открыто призналась, что всему виной другая женщина. О втором браке певица сказала, что "штамп не обязателен".

А вот салат оливье на Новый год - точно входит в список обязательных вещей Алины, судя по ее снимкам. Певица запостила в своем микроблоге фото, на которых она стоит в изысканном стильном красном платье с укладкой и в огромных серьгах-кольцах. В руках Алина держит... большую миску салата оливье.

Гросу призналась, что показывает свой рецепт приготовления блюда для одного из украинских телеканалов.

В красном платье и огромных сережках: Алина Гросу показала, как готовит оливье к Новому году

"Готовлю для вас новогодний оливье, говорим о традициях. У вас в семье есть какие-то необычные ритуалы на Новый год? Может, вы пишите на бумажке желания, поджигаете листочек и бросаете в бокал с шампанским, чтобы выпить?", - спросила певица.В красном платье и огромных сережках: Алина Гросу показала, как готовит оливье к Новому годуФолловеры тут же бросились делиться своими новогодними ритуалами, признаваясь в любви оливье или, наоборот, говоря, что они его вообще не любят.

Сама Гросу написала, что ее дни сейчас проходят в беготне, в записях всех новогодних "поздравлялок", чтоб поднять всем настроение и сделать его более праздничным". На одном из последних в блоге фото она также подняла поклонникам настроение снимком в пятнистом костюме и высоких ботфортах.

В красном платье и огромных сережках: Алина Гросу показала, как готовит оливье к Новому году

Алина Гросу вся в приготовлениях к праздникам (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, астропсихолог рассказала, как правильно украшать елку, чтобы все заветные мечты и желание сбывались в ближайшее время.

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