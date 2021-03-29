Что за красота! 20-летняя дочь Джуда Лоу в ярком купальнике покорила сеть

Айрис Лоу выложила несколько снимков, на которых примерила ярко-голубой купальник. Звезда фешн-индустрии, которая недавно подписала контракт с Dior, выглядит просто и стильно. Она выбрала для пляжного образа массу ярких аксессуаров: длинные структурные серьги из бисера, а также колье с разноцветными камнями. Особого внимания заслуживает и маникюр модели: несколько ярких оттенков выглядят по-летнему беззаботно и мило.

Айрис Лоу на новых снимках (фото: instagram.com/lirisaw)

Волосы юная красавица заплела в высокий пучок, а от макияжа отказалась практически полностью, прокрасив только ресницы в один слой тушью и губы - легким блеском. Впрочем, фанаты не раз говорили, что такую красоту косметика только портит.

"Привет, красавица", "Что за красота", "Я бы хотел быть твоим бойфрендом", "Так приятно видеть живую кожу", "Вау", "Удивительная", "Ангел", "Нереальная", - не устают восхищаться фанаты наследницы Джуда Лоу.