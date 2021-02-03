Красота и артистизм: Лилия Ребрик заворожила фанатов своим чувственным танцем на пляже

Лилия Ребрик не дает своим поклонникам заскучать на на секунду: она делится рецептами вкусных блюд, сочными селфи и даже зажигательными танцами.

А еще ведущая утреннего шоу время от времени заставляет мужа Андрея Дикого приревновать. Недавно она поделилась в своем Instagram селфи с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Лилия стоит в обнимку с кумиром миллионов, но признается, что любит только Дикого.

И вот, снова танцы: Ребрик так захотелось на море из холодного зимнего Киева, что она вспомнила, как год назад в это время она танцевала на берегу океана.

"Коли бачу засніжений пейзаж за вікном (я вже казала: люблю зиму, сніжну, морозну, але щоб недовго, мені весну вже подавай!). Так ось: коли я бачу такий пейзаж за вікном, мені одразу так хочеться на море! Щоб гарячий пісок під ногами, щоб ним можна було гратися: пропускати крізь пальці - і так себе відволікати від буденності і розслаблятися, щоб чутно було хвилі, щоб пахло у повітрі сіллю і щоб вода була тепла-тепла і прозора!", - написала Лилия и показала чувственный танец на пляже.

Она предложила своим поклонникам перед сном закрыть глаза и просто визуализировать свои мечты: представить, где бы каждому хотелось оказаться.

"Хай мрії у нас у всіх здійсняться! Цей пост на це заряджений", - пообещала ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники в комментариях написали, где они себя представляют - и похвалили Лилию за изящество и артистизм.

Закрила очі і вже одразу бачу море, тепле-тепле, ніжне-ніжне, я кайфую під промінчиками сонця!

Красота, артистизм, молодость, позитив в одном лице - это здорово

Яка ви позитивна людина, запальна, гаряча, пишаюсь вами і вашою родиною

Напомним, у ведущей подрастают две дочки. Одна из них уже подросток - и Лилия дала совет мамочкам, что отвечать дочери, если та захочет дорогой смартфон, потому что такой уже давно есть у всех подруг.