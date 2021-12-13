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"Красотка на миллиард": Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 15:12
"Красотка на миллиард": Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк в последнее время все чаще демонстрирует провокационные сексуальные образы и соблазняет откровенными нарядами. Как-то звезда признлась, что женственность в себе ей помог открыть любимый мужчина, с тех пор ведущая перестала стесняться откровеных мини и обуви на каблуке.

Так, Леди Ле в очередной раз показала трендовый броский образ в коже на личной страничке в Instagram.

Леся облачилась в пиджак и юбку из эко кожи оттенка виридан. Талию она подчеркнула широким поясом, в качестве обуви выбрала черные чулки-ботфорды из мягкой кожи.

&quot;Красотка на миллиард&quot;: Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

&quot;Красотка на миллиард&quot;: Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

&quot;Красотка на миллиард&quot;: Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

Леся Никитюк показала дерзкий образ с дорогими украшениями (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она дополнила свой образ дорогими крупными украшениями от известного ювелирного дома Bulgari – колье в виде змеи, инкрустированное камнями, кольцо из того же комплекта и массивные серьги с россыпью камней. В качестве верхней одежды Леся предпочла стильную трендовую вещь этого сезонаа – дубленку-авиатор.

"Помните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит", - поделилась женской мудростью Леся.

&quot;Красотка на миллиард&quot;: Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

Леся покрасовалась в трендовом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники активизировались под постом ведущей и оставили массу лестных кмментариев.

  • Красотка на миллиард
  • Вау, какое крассивое платье. Вам так идет
  • Какая красивая! Это Вы украшаете бриллианты
  • Очень красивая!
  • Костюм-бомба!
  • Восхитительная
  • Королева
  • Какой красивый наряд!
  • Великолепно
  • Фоточки просто. Красота на них просто зашкаливает. И я не только об украшениях

Напомним, что ранее Леся Никитюк покрасовалась в кротких шортах и серебряном блестящем топе без белья.

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