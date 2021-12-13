"Красотка на миллиард": Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью

Леся Никитюк в последнее время все чаще демонстрирует провокационные сексуальные образы и соблазняет откровенными нарядами. Как-то звезда признлась, что женственность в себе ей помог открыть любимый мужчина , с тех пор ведущая перестала стесняться откровеных мини и обуви на каблуке.

Так, Леди Ле в очередной раз показала трендовый броский образ в коже на личной страничке в Instagram .

Леся облачилась в пиджак и юбку из эко кожи оттенка виридан. Талию она подчеркнула широким поясом, в качестве обуви выбрала черные чулки-ботфорды из мягкой кожи.

Леся Никитюк показала дерзкий образ с дорогими украшениями (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она дополнила свой образ дорогими крупными украшениями от известного ювелирного дома Bulgari – колье в виде змеи, инкрустированное камнями, кольцо из того же комплекта и массивные серьги с россыпью камней. В качестве верхней одежды Леся предпочла стильную трендовую вещь этого сезонаа – дубленку-авиатор.

"Помните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит", - поделилась женской мудростью Леся.

Леся покрасовалась в трендовом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники активизировались под постом ведущей и оставили массу лестных кмментариев.