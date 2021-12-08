Минутка самолюбования: Никитюк в микрошортах и топе без белья похвасталась бесконечными ногами
Леся Никитюк отдыхает в Кабо-Верде в жаркой Африке и с удовольствием примеряет откровенные и соблазнительные образы. После эффектной фотосессии в мини-платье на берегу океана телеведущая устроила минутку самолюбования и продемонстрировала новый провокационный лук.
В своем Instagram артистка похвасталась роскошной фигурой, позируя в пикантном наряде.
Так, Леди Ле надела ультракороткие черные шорты и укороченный серебристый топ на бретелях с глубоким декольте и открытой спиной. При этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что образ получился очень горячим и сексуальным.
Свой аутфит Никитюк дополнила серебристыми босоножками на каблуках, которые подчеркнули длину ее стройных ножек. Волосы ведущая собрала в хвост, оставив пару прядок у лица, а также сделала эффектный макияж.
Леся соблазнительно позировала у деревянного ограждения, демонстрируя свою точеную фигуру со всех сторон, и даже сделала крупный план своего бюста.
Леся Никитюк взволновала сеть провокационными кадрами в откровенном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Минутка самолюбования", - подписала кадры знаменитость.
Фолловеры Никитюк оценили ее наряд и точеную фигуру и засыпали артистку комплиментами.
- Богиня!
- БАГИРА!!!
- Ви - прекрасні, впевнена, що накидають ногам лайків
- яка вишуканість
- Бесконечные ноги
- Королева
- Гарно виглядає
- Божееее, какие длинные ноги!
- Шикарна и неповторима
- Красуня
- Вы на каблуках прекрасна, ноги шик и блеск
- Это прекрасно! Тем более, что грех такой фигурой не любоваться!!!
- Божественно красивая
- Шикарні ніжки
Ранее Леся Никитюк в Африке взбудоражила сеть провокационным видео с кактусом.