Был крейзи-период: Влад Яма сделал признание о бурных романах до свадьбы и ревности

Судья "Танцев со звездами" решился на откровения о личной жизни

Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. В их отношениях царят любовь, счастье и взаимпопонимание. Как-то хореограф и судья "Танцев со звездами" признался, что побаивался узаконить отношения, ведь считал, что потеряет внимание поклонниц, но сейчас считет эти заблуждения большой ошибкой. В рамках подкаста 2POPODCAST на одноименном YouTube-канале он расскзал ведущим Потапу и Позитиву о ревности в паре и период любовных похождений.

Судья "Танцев со звездами" отметил, что не только жена ревнует его, но и ему не чужды уколы ревности.

"Бывает немножко, но она же знала, на что что идет. Она тоже ой-ой-ой. Когда мы идем на какие-то мероприятия, на нее же тоже обращают внимание. Я тоже немножко ревную", – признался Влад.

Также он не скрывает, что до свадьбы пару лет активно гулял и заводил романы, но в юности был робким и застенчивым.

"У меня был период, пару лет,такой прямо крейзи. До того, как я встретил Лилию. У меня были клубы, друзья, рестораны. В 19 лет я, полностью застенчивый мальчуган из Запрожья, не знал, как с девчонками заговорить. Я знал, что надо шутить, но не пнимал – как. Я покупал книжки с анекдотами и читал их в поезде, учил наизусть. Я думал, что я буду блистать. Но когда надо. Оно же не вылазит", – признался хореограф.

Напомним, что ранее Влад Яма перенес хирургическое вмешательство после травмы.