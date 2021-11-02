Кристен Стюарт идет под венец со своей любимой: что известно о романе

Американская актриса Кристен Стюарт обручилась со своей возлюбленной девушкой, сценаристкой Дилан Майер, после двух лет отношений.

31-летня звезда киносаги "Сумерки" объявила о планах пойти с ней под венец во время шоу Говарда Стерна .

"Мы женимся, это правда", - призналась знаменитость.

По словам Стюарт, она уже давно решилась на такой серьезный шаг, ждала предложения от Майер, и даже хотела сама предложить руку и сердце.

Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)

"Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала", – заявила звезда Голливуда.

Когда влюбленные собираются пожениться, и другие подробности о будущем браке Кристен пока решила не уточнять.

Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)

Стюарт и Майер знакомы около 6 лет, но роман между ними начался в августе 2019-го.

Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)

О своей бисексуальности актриса заявила общественности в 2016-м. До Дилан Майер ранее Кристен встречалась с новозеландской моделью Стеллой Максвелл, и их отношения продлились 2 года.

Дилан Мейер - соавтор сценария и исполнительный продюсер фильма "XOXO" (2016 год). Кроме того, она является автором сценария для сериала "Мисс 2059", короткометражек "Loose Ends" (2015 год) и "Rock Bottom" (2019 год).

Сценаристка Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)