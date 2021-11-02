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Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман

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Вівторок 02 листопада 2021 18:21
Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман Фото: Крістен Стюарт (instagram.com/kristenstewartx)
Автор: Володимир Костирін

Американська актриса Крістен Стюарт заручилася зі своєю коханою дівчиною, сценаристкою Ділан Майєр, після двох років стосунків.

31-річна зірка кіносаги "Сутінки" оголосила про плани піти з нею під вінець під час шоу Говарда Стерна.

"Ми одружуємося, це правда", - зізналася знаменитість.

За словами Стюарт, вона вже давно зважилася на такий серйозний крок, чекала пропозиції від Майєр, і навіть хотіла сама запропонувати руку і серце.

Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман

Крістен Стюарт і Ділан Майєр (фото: instagram.com/spillzdylz)

"Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала те, що хотіла, і вона це зробила", – заявила зірка Голлівуду.

Коли закохані збираються одружитися, та інші подробиці про майбутній шлюб Крістен поки вирішила не уточнювати.

Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман

Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною Ділан Майєр (фото: instagram.com/spillzdylz)

Стюарт і Майєр знайомі близько 6 років, але роман між ними почався в серпні 2019-го.

Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман

Крістен Стюарт і Ділан Майєр (фото: instagram.com/spillzdylz)

Про свою бісексуальність актриса заявила громадськості в 2016-му. До Ділан Майєр раніше Крістен зустрічалася з новозеландською моделлю Стелою Максвелл, і їхні стосунки тривали 2 роки.

Ділан Мейер - співавтор сценарію і виконавчий продюсер фільму "XOXO" (2016 рік). Крім того, вона є автором сценарію для серіалу "міс 2059", короткометражок "Loose Ends" (2015 рік) і "Rock Bottom" (2019 рік).

Крістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про романКрістен Стюарт йде під вінець зі своєю коханою: що відомо про роман

Сценаристка Ділан Майєр (фото: instagram.com/spillzdylz)

Раніше повідомлялося, що Крістен Стюарт пройшлася босоніж по червоній доріжці в Каннах на знак протесту.

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