Кристен Стюарт идет под венец со своей любимой: что известно о романе

Американская актриса Кристен Стюарт обручилась со своей возлюбленной девушкой, сценаристкой Дилан Майер, после двух лет отношений.
31-летня звезда киносаги "Сумерки" объявила о планах пойти с ней под венец во время шоу Говарда Стерна.
"Мы женимся, это правда", - призналась знаменитость.
По словам Стюарт, она уже давно решилась на такой серьезный шаг, ждала предложения от Майер, и даже хотела сама предложить руку и сердце.
Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)
"Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала", – заявила звезда Голливуда.
Когда влюбленные собираются пожениться, и другие подробности о будущем браке Кристен пока решила не уточнять.
Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)
Стюарт и Майер знакомы около 6 лет, но роман между ними начался в августе 2019-го.
Кристен Стюарт и Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)
О своей бисексуальности актриса заявила общественности в 2016-м. До Дилан Майер ранее Кристен встречалась с новозеландской моделью Стеллой Максвелл, и их отношения продлились 2 года.
Дилан Мейер - соавтор сценария и исполнительный продюсер фильма "XOXO" (2016 год). Кроме того, она является автором сценария для сериала "Мисс 2059", короткометражек "Loose Ends" (2015 год) и "Rock Bottom" (2019 год).
Сценаристка Дилан Майер (фото: instagram.com/spillzdylz)
Ранее сообщалось, что Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке в Каннах в знак протеста.