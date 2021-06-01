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Кроп-топ и мини-юбка: Барбара Палвин похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде

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США, Вторник 01 июня 2021 21:25
Кроп-топ и мини-юбка: Барбара Палвин похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин продемонстрировала новый летний образ, который составили простые, но модные вещи. Также внимания заслуживает подтянутая фигура знаменитой модели, которую Барбара оттачивает на многочисленных тренировках.

Палвин запостила фото в своем блоге и собрала массу позитивных отзывов.

Барбара Палвин примерила трикотажный кроп-топ - мастхэв этого лета. Девушка выбрала модель на тонких бретельках молочного оттенка, и не прогадала. Вещь отлично оттенила шоколадный загар красавицы, а также подчеркнула ее железный пресс. В дополнение к луку Барбара подобрала красную мини-юбку, а также прихватила с собой рубашку, которую можно накинуть прохладным вечером.

Кроп-топ и мини-юбка: Барбара Палвин похвасталась спортивной фигурой в откровенном нарядеБарбара Палвин в Тулуме (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосы Палвин заплела в две милые косички, что сделало образ 27-летней супермодели юным и трогательным. Этому же способствовал и макияж с нейтральными, но достаточно яркими красками.

В качестве подписи модель выбрала символ пальмы и солнца. Напомним, девушка вместе со своим бойфрендом отправилась в Тулум. "Солнечная девочка", "Восхитительная", "Прекрасная леди", "Ангел на этой земле", "Ох, Барбара, Барбара", "Просто принцесса", - получила она в ответ массу комплиментов от поклонников.

Также ранее Барбара показала идеальную фигуру в образе женщины-вамп.

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