В крошечном халатике: 51-летняя Дженнифер Лопес показала горячие фото с отдыха

Дженнифер Лопес показала фото с отдыха в Доминиканскую Республику, порадовав своих фанатов. Певица позирует в своем номере, примерив только крошечный халатик. Выглядит она счастливой и сияющей.

Дженнифер Лопес удобно расположилась на диване с планшетом. Примечательно, что даже в номере она позирует с ярким макияжем, а волосы уложила в высокую укладку. По всей видимости, снимок далеко не спонтанный, а запланированный. И фолловеры оценили его по полной.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Самая красивая женщина на всем белом свете", "Ты удивительная", "Эй, королева", "О боже, почему ты такая идеальная?", "Ты такая красивая, это просто несправедливо", "Ну что за красотка", - обрушилась на жену Алекса Родригеса волна признаний в любви.