В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Телеведущая Леся Никитюк отметила День Святого Николая и провела время в кругу семьи в родном Хмельницком. Она не забыла привезти подарки своим племянницам, а также с юмором показала, что сама нашла под подушкой в подарок от доброго святого.
На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферным фото у камина.
Леди Ле эффектно присела у очага в белом трикотажном платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Нарядный лук дополняют ожерелье на шее и милые носочки с оленями на ногах у ведущей.
Рядом с Лесей сидит верный пес Рафик, а поза позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки.
"А я під подушкою знайшла ноги... А ви? Зі святом", - шутливо подписала кадр Никитюк.
Также она показала довольных племянниц с подарком от звездной тети.
Леся Никитюк провела День Святого Николая в кругу семьи в Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры оценили чувство юмора и фигуру ведущей и засыпали ее комплиментами.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью.