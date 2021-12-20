UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Автор: Марина Настевич

Телеведущая Леся Никитюк отметила День Святого Николая и провела время в кругу семьи в родном Хмельницком. Она не забыла привезти подарки своим племянницам, а также с юмором показала, что сама нашла под подушкой в подарок от доброго святого.

На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферным фото у камина.

Леди Ле эффектно присела у очага в белом трикотажном платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Нарядный лук дополняют ожерелье на шее и милые носочки с оленями на ногах у ведущей.

Рядом с Лесей сидит верный пес Рафик, а поза позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки.

"А я під подушкою знайшла ноги... А ви? Зі святом", - шутливо подписала кадр Никитюк.

Также она показала довольных племянниц с подарком от звездной тети.

Леся Никитюк провела День Святого Николая в кругу семьи в Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили чувство юмора и фигуру ведущей и засыпали ее комплиментами.

  • А я досі шукаю груди
  • Боже? І чиї вони були?
  • Красуня, зі святом!
  • Твої ноги - то святе. Красотка
  • Яке гарне плаття
  • Такие ноги даются лишь немногим, поэтому я нашла шоколадку
  • Классная, обворожительная, милая, стильная!
  • Яка чудова сукня, а ноги, то просто мрія
  • Неймовірна
  • Леся, ваши ноги самые красивые
  • Гарна молодиця
  • Классные носочки!

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью.

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк