В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Леди Ле эффектно присела у очага в белом трикотажном платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Нарядный лук дополняют ожерелье на шее и милые носочки с оленями на ногах у ведущей.

Рядом с Лесей сидит верный пес Рафик, а поза позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки.

"А я під подушкою знайшла ноги... А ви? Зі святом", - шутливо подписала кадр Никитюк.

Также она показала довольных племянниц с подарком от звездной тети.

Леся Никитюк провела День Святого Николая в кругу семьи в Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили чувство юмора и фигуру ведущей и засыпали ее комплиментами.