Свитшот с принтом и шапка: Мария Полякова показала, как стильно одеваться в холода

Оля Полякова успевает все: и выступать, и скандалы провоцировать, и с детьми веселиться, недавно певица показала в Instagram, как она проводит время со своими дочками, все дружной женской компанией отправились на шопинг.

Видимо, шопинг не прошел зря, старшая дочь Мария Поляковв запостила снимок, на котором она сидит в стильном свитшоте с ярким разноцветным принтом, шапка и массивная цепочка с крестиком на шее дополнили образ.

Маша Полякова и ее домашний любимец (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Так на маму похожа!", "Очень красивая!", "Вау, крутой стиль", - написали поклонники, оценив фото Марии с ее домашним любимчиком. Кстати, в комментариях девушка попросила рассказать о своих животных, а в ответ пообещала полайкать странички фолловеров.

Напомним, что недавно Оля Полякова удивила всех слишком уж молодым видом, фанаты заподозрили звезду в пластике.