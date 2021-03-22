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Крутая компашка: Мишина с Эллертом и детьми показала, как выглядит весеннее счастье

Автор: Lite

Ксения Мишина со своим избранником, победителем проекта Холостячка Александром Эллертом старается как можно больше времени проводить вместе. Даже плотный график и постоянные съемки, включая работу за границей, не мешают влюбленным наслаждаться друг другом. Они с удовольствием гуляют вместе с сыном актрисы Платоном и доякой шоумена – Элей. Так, Александр поделился кусочком семейного счастья с подписчиками и оригинальным фото с самыми любимыми.

В объективе фотографа – Ксения, Александр, Эля и Платон, а фотопортреть счастливого квартета Эллерт опубликовал на странице в Instagram.

Саша снимает веселую компанию с "высоты" - в кадре все улыбаются и щурятся от солнца, также обозначена локация – Киевское море.

"Вкрутил лампочку на весну",- оригинально подписал семейный портрет Александр.

Ксения Мишина и Александр Эллерт с ждетьми ражуются приходу весны (фото: instagram.com/ellert_a)

Поклонники оценили фото счастливой большой семьи и не сдерживали желания делать комплименты.

  • Какая классная семья
  • Красивущие
  • Балдежные такие
  • Счастливые
  • Какие же вы классные
  • Крутая компашка
  • Позитивные, счастливые
  • Настоящая семья, которая этим фото зарядили позитивом и хорошим настроением на целый день
  • Какая милая пара
  • Обалденная, классная семейка

Напомним, что ранее Ксения Мишина высказалась о проекте "Холостяк" и его участницах.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка
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